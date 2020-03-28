https://static.news.ru/photo/5e9586e4-70fd-11ea-b3ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключённые СИЗО № 7 города Москвы изготовили 1,2 тысячи многоразовых марлевых масок. Руководство изолятора решило создать запас на случай дефицита средств индивидуальной защиты от коронавируса.

Марлевые маски будут повторно использовать после дезинфекции.

Многослойные маски надёжнее и удобнее обычных одноразовых, — цитирует RT представителя СИЗО.

По информации издания, в столичных СИЗО ввели 14-дневный карантин для новоприбывших. Раньше заключённые проводили в изоляции до девяти суток.

Как писал NEWS.ru, Москва с большим отрывом лидирует по количеству заражённых в России. Коронавирус COVID-19 выявили у 817 жителей и гостей столицы.

Число заражённых в стране достигло 1264 человек, утроившись с начала недели. Инфицированные коронавирусом обнаружены в 62 регионах.