Захватившего заложников в Тюмени отправили под арест

Жителю Тюмени, захватившему заложников в отделении «Сбера», избрали меру пресечения в виде ареста. Под стражей он пробудет два месяца, сообщается на сайте Тюменского областного суда.

Отмечается, что ранее злоумышленник к уголовной ответственности не привлекался. Он имеет среднее специальное образование, но нигде не работает.

За совершённое преступление — захват заложников из корыстных побуждений (пп. «г», «ж», «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ) — ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

О захвате заложников в одном из отделений «Сбера» в Тюмени стало известно 7 июля. Мужчина, угрожая муляжом взрывного устройства, потребовал 15 млн рублей. После получения денег он был задержан силовиками на выходе из банка. В результате происшествия никто не пострадал.

Нападавший — 32-летний Александр Гриченко — заявил, что его якобы пригласил для участия в новом фильме режиссёр Фёдор Бондарчук и захват банка — часть съёмочного процесса. Представители Бондарчука позже эту информацию опровергли.