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Захарова сравнила Милохина и Собчак с «валяющимися на полу клоунами»

13:29, 05 июня 2021
Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мероприятия, подобные Петербургскому экономическому форуму, являются ярмаркой, на которую люди приходят, чтобы посмотреть на других и себя показать. При этом среди участников есть «валяющиеся на полу клоуны». Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Все обсуждают питерский форум. От валяющихся на полу клоунов и ночных гулянок до миллионных контрактов и дискуссий, внимание к которым приковано во всём мире. Как бы ни называть подобные мероприятия, суть осталась та же — это ярмарка, — заявила дипломат.

Очевидно, Захарова имела в виду телеведущую Ксению Собчак и любимца молодёжи TikTok-блогера Даню Милохина. Последний попросил собравшихся людей прилечь на пол в кучу для съёмки ролика, что люди с радостью и сделали. В их числе была и известная телеведущая.

Меняются времена, приходят на смену старым технологиям новые. Но из года в год, из столетия в столетие неизменным остаётся стремление «показать товар лицом», — добавила Захарова.

По её словам, в этой концепции люди могут видеть все лица, сравнивать между собой и делать выводы, это является свободой выбора.

Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 2 июня. В нём участвуют политики самого высокого уровня, в том числе российский лидер Владимир Путин.

Ранее Мария Захарова оценила жалобы Киева на Германию и Францию из-за Крыма. По её словам, жалость тоже «какая-никакая» стратегия.

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