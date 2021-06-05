Захарова сравнила Милохина и Собчак с «валяющимися на полу клоунами»

https://static.news.ru/photo/8123da9c-c5ea-11eb-bc20-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мероприятия, подобные Петербургскому экономическому форуму, являются ярмаркой, на которую люди приходят, чтобы посмотреть на других и себя показать. При этом среди участников есть «валяющиеся на полу клоуны». Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Все обсуждают питерский форум. От валяющихся на полу клоунов и ночных гулянок до миллионных контрактов и дискуссий, внимание к которым приковано во всём мире. Как бы ни называть подобные мероприятия, суть осталась та же — это ярмарка, — заявила дипломат.

Очевидно, Захарова имела в виду телеведущую Ксению Собчак и любимца молодёжи TikTok-блогера Даню Милохина. Последний попросил собравшихся людей прилечь на пол в кучу для съёмки ролика, что люди с радостью и сделали. В их числе была и известная телеведущая.

Меняются времена, приходят на смену старым технологиям новые. Но из года в год, из столетия в столетие неизменным остаётся стремление «показать товар лицом», — добавила Захарова.

По её словам, в этой концепции люди могут видеть все лица, сравнивать между собой и делать выводы, это является свободой выбора.

Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 2 июня. В нём участвуют политики самого высокого уровня, в том числе российский лидер Владимир Путин.

Ранее Мария Захарова оценила жалобы Киева на Германию и Францию из-за Крыма. По её словам, жалость тоже «какая-никакая» стратегия.