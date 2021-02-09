Захарова: соратники Навального получили инструкции от стран НАТО

https://static.news.ru/photo/455cbeec-6ac4-11eb-9f00-96000091f725_660.jpg Леонид Волков Фото: facebook.com/leonid.m.volkov

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что соратники оппозиционера Алексея Навального получили инструкции по ведению подрывной деятельности в России из стран НАТО.

Дипломат на своей странице в Facebook объяснила, что сторонники Навального изменили тактику организации протестов из-за полученных инструкций. По её словам, 8 февраля в представительстве Польши при ЕС в Брюсселе прошла онлайн-встреча с Леонидом Волковым и Владимиром Ашурковым. В мероприятии приняли участие представители США и Великобритании.

По сути, это встреча стран НАТО. Натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше хитрее вести подрывную работу, — резюмировала Захарова.

Захарова приложила скриншоты встречи в Брюсселе, на одном из которых виден выступающий по видеосвязи глава сети штабов Навального Волков.

Как писал NEWS.ru, представитель МИД также призвала перестать называть сторонников Навального оппозицией.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. После протестов в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан.