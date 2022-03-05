«Становятся соучастниками»: Захарова о помощи стран Запада Украине
Захарова предупредила об ответственности стран, отправляющих наёмников на Украину
Александр Чеков
Александр Чеков
19:52, 05 марта 2022
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
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Страны, потворствующие отправке наёмников на Украину, становятся соучастниками военных преступлений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, отдельные страны — члены НАТО потворствуют отправке наёмников, в том числе из «бывших военнослужащих» для участия в боевых действиях на стороне националистических формирований.
Несмотря на заявления о том, что НАТО не является частью «конфликта на Украине», Альянс продолжает оказывать содействие киевскому режиму, в том числе поставками вооружений... Тем самым власти этих стран становятся соучастниками военных преступлений, — заявила она, слова Захаровой приводятся на сайте ведомства.
Захарова ранее негативно отнеслась к решению ФРГ отправить оружие Украине. Она задалась вопросом, закончился ли процесс денацификации в самой Германии.
Ранее, вечером в субботу, стало известно, что российские военнослужащие установили контроль над базой вооружённых сил Украины в Херсонской области. Украинские военные покинули позиции, оставив базу с военной техникой, оружием и боеприпасами.