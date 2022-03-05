«Становятся соучастниками»: Захарова о помощи стран Запада Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне слухов о том, что тот покинул Украину. Глава российского региона в Telegram-канале предложил украинскому лидеру вернуться в Киев, передать власть законному главе государства Виктору Януковичу и «уповать» на судьбу.

Есть ещё время вернуться в Киев, принять требования России и попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы. Но...