Захара Прилепина заблокировали в Facebook

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. Об этом сам политик сообщил в Telegram.

По его словам, действия на странице ограничены на 30 дней. Это означает, что до выборов в Государственную думу он будет «в клетке». Также он напомнил, что Instagram закрыл ему доступ навсегда.

Ну, ничего. Сделаю себе рупор из газеты, буду с крыши кричать, — добавил Прилепин.

Когда Прилепина заблокировали в Instagram, за него вступился Роскомнадзор. Ведомство направило письмо руководству Facebook Inc, в котором потребовало максимально быстро вернуть доступ к аккаунту политика. В РКН сочли действия компании актом цензуры и нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Кроме того, там пригрозили расценить бан Прилепина как вмешательство в российские выборы.

Выборы в Государственную думу назначены на сентябрь. Прилепин находится на втором месте в общефедеральном списке СР на этих выборах.