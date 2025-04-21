Загранпаспорт известного российского политика выставили на продажу «Фонтанка»: загранпаспорт Жириновского выставили на аукционе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Загранпаспорт основателя ЛДПР Владимира Жириновского продадут на аукционе «Северного аукционного дома» в Петербурге, сообщает «Фонтанка». Начальная цена составит 100 тысяч рублей.

Как пишет издание, паспорт действовал в 1992–1997 годах. Внутри документа есть отметки пограничной службы, визы политика и его автограф.

Ранее сообщалось, что один из первых 500 экземпляров «Гарри Поттера и философского камня» Джоан Роулинг ушел с молотка за 18 тысяч фунтов стерлингов (2,1 млн рублей). Его напечатали в 1997 году. Продажа состоялась 8 февраля на аукционе NLB в английском Пейнтоне.

Также сообщалось, что Хамовнический суд Москвы обязал вернуть картину художника Херри мет де Блеса XVI века «Мастерская» ее владельцу в России. Полотно ранее было снято с торгов на аукционе Sotheby's из-за обращения о краже.

До этого российское посольство в Париже сообщило, что добивается отмены продажи подлинника указа Петра II французским аукционным домом Aguttes и требует возвращения документа в Россию. Он ушел с молотка во время торгов в конце октября.

Кроме того, на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за $6,2 млн (более 600 млн рублей) продали банан, приклеенный скотчем к стене. Произведение современного искусства «Комедиант» создал итальянский художник Маурицио Каттелан.