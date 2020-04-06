Задержанный в центре Москвы Иисус Воробьёв рассказал о произошедшем

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Житель столицы Иисус Воробьёв, которого силовики задержали за прогулку с собакой на Патриарших прудах, сообщил подробности инцидента. Он не считает себя виноватым, так как о запрете на прогулки в этом месте нет никаких сообщений.

По его словам, нет никаких соответствующих обозначений.

На Патриарших прудах нет никаких обозначений, что гулять тут нельзя. Если в законе нет Патриаршего пруда, что он закрыт, то туда можно ходить, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мужчина отпустил собаку и обошёл около 100 метров, после чего его окликнул наряд полиции. Задержанный отметил, что сотрудники правоохранительных органов не стали предъявлять служебное удостоверение, несмотря на соответствующую просьбу. При этом разговор с самого начала проходил на повышенных тонах.

У них (полицейских. — NEWS.ru) есть видеозапись своя с началом разговора, не знаю, почему они не показывают её, значит есть что скрывать, — подчеркнул он.

Воробьёв попросил у силовиков позволить ему отвести собаку домой или передать её проходящей мимо женщине, однако они запретили. В результате он не сдержался в выражениях и пожелал полицейским смерти.

Они меня вывели этим своим скотским поведением, и я вот так вот и сказал. Они меня спровоцировали, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейские задержали Воробьёва, гулявшего со своим псом. Молодого человека посадили в машину и увезли. Собака при этом осталась без присмотра на улице. Позднее пса нашла супруга молодого человека.

По мнению главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, сотрудники полиции не имели права оставлять собаку без хозяина. При этом, считает сенатор, расценить это можно как жестокое обращение с животным. Он отметил, что москвичи завалят суды исками, если сотрудники правоохранительных органов будут действовать в таком же стиле.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что задержанный мужчина, который выгуливал собаку у Патриарших прудов, Иисус Воробьёв, отказался выполнять требования полицейского, поэтому был задержан.

Позднее в МВД и столичную прокуратуру поступило обращение от главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Он попросил органы правопорядка проверить инцидент.