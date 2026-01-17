Зачем пироги, если есть рацушки? Готовлю проще и в 10 раз вкуснее — польская выпечка с яблоком

Зачем пироги, если есть рацушки? Готовлю проще и в 10 раз вкуснее — польская выпечка с яблоком

Эти оладьи — идеальный компаньон для чашки чая или кофе. В них прекрасно сбалансирована сладость теста и легкая освежающая кислинка яблока. Они не приторные, очень легкие и буквально тают во рту, особенно когда их посыпать сахарной пудрой или сбрызнуть медом.

2 крупных яблока очищаю от кожуры и сердцевины, натираю на крупной терке. В глубокой миске взбиваю 1 яйцо с 3 ст. л. сахара и щепоткой соли до легкой пены. Вливаю 100 мл кефира и перемешиваю. Просеиваю туда же 5 ст. л. муки и 1/2 ч. л. разрыхлителя. Замешиваю гладкое тесто консистенции густой сметаны. В готовое тесто быстро вмешиваю натертые яблоки. Разогреваю на сковороде достаточное количество растительного масла. Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарю на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до ровной золотисто-коричневой корочки. Готовые рацушки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подаю теплыми, посыпанными сахарной пудрой, с медом, сметаной или взбитыми сливками.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.