Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 08:05

Зачем пироги, если есть рацушки? Готовлю проще и в 10 раз вкуснее — польская выпечка с яблоком

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти оладьи — идеальный компаньон для чашки чая или кофе. В них прекрасно сбалансирована сладость теста и легкая освежающая кислинка яблока. Они не приторные, очень легкие и буквально тают во рту, особенно когда их посыпать сахарной пудрой или сбрызнуть медом.

2 крупных яблока очищаю от кожуры и сердцевины, натираю на крупной терке. В глубокой миске взбиваю 1 яйцо с 3 ст. л. сахара и щепоткой соли до легкой пены. Вливаю 100 мл кефира и перемешиваю. Просеиваю туда же 5 ст. л. муки и 1/2 ч. л. разрыхлителя. Замешиваю гладкое тесто консистенции густой сметаны. В готовое тесто быстро вмешиваю натертые яблоки. Разогреваю на сковороде достаточное количество растительного масла. Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарю на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до ровной золотисто-коричневой корочки. Готовые рацушки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подаю теплыми, посыпанными сахарной пудрой, с медом, сметаной или взбитыми сливками.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Читайте также
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Общество
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Общество
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Пористые блины как в кафе: простой рецепт с разрыхлителем, который не подведет!
Общество
Пористые блины как в кафе: простой рецепт с разрыхлителем, который не подведет!
Круче, чем синнабоны и шарлотка: яблочный рулет с кремом — на аромат сбегутся все
Общество
Круче, чем синнабоны и шарлотка: яблочный рулет с кремом — на аромат сбегутся все
еда
выпечка
рецепты
яблоки
Польша
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трое россиян похитили 132 млн рублей на схеме с поставками авто из Японии
Плохой ремонт машины едва не стоил автомеханику жизни
Китай отработал «обезглавливание» Тайваня по примеру операции против Мадуро
Цены на один вид деликатеса рухнули в России до минимума
Марина Влади передала тайный архив Высоцкого с одним условием
Беженец из ДНР рассказал о вынужденных захоронениях под обстрелами ВСУ
Украинский бездомный на минуту зашел в ТЦК и попал в ВСУ
Российские солдаты придумали, как воздействовать на моральный дух ВСУ
18 января — Крещенский сочельник: традиции «Голодного вечера»
Юрист раскрыл, что теперь грозит при недопуске газовиков в дом
Ребенок прилип языком к качелям в мороз: первая помощь за минуту
В Госдуме объяснили скорые изменения в сфере оплаты ЖКХ
Во Франции раскрыли, кого отправляют на Украину под видом волонтеров
Россиянину пришлось откапывать автомобиль из-под пятиметрового сугроба
Бригаде ВСУ отказали в экстренной помощи с БПЛА под Сумами
Запекаем картошку по-деревенски с пармезаном: секреты золотистой корочки
Как подготовиться к крещенским купаниям: полная инструкция для новичков
Ранимая чешская оппозиция обиделась на нового главу МИД
Маньяк-аниматор из России сделал жуткое признание в других убийствах на Гоа
Еще один аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.