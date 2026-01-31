Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте о плоских блинах! Готовлю пухлые на кефире. Простое комбо творит чудеса — тесто само растет. Рецепт к Масленице

Весь фокус этого рецепта в простой химической реакции: кислота кефира встречается с щелочью соды. Это бурное взаимодействие создает в тесте миллионы пузырьков, которые, нагреваясь на сковороде, заставляют блин не просто печься, а активно подниматься, он становится пышным и пористым.

В миску выливаю 500 мл кефира комнатной температуры. Добавляю 2 яйца, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и 1/2 ч. л. пищевой соды. Хорошо взбиваю венчиком. Сразу видно, как масса начинает пениться и увеличиваться в объеме — это работает сода.

Всыпаю частями, постоянно помешивая, примерно 250–300 г пшеничной муки. Количество муки может немного варьироваться в зависимости от густоты кефира. Тесто должно получиться густым, как очень густая деревенская сметана, медленно и тяжело стекать с ложки.

В самом конце вливаю 2 ст. л. растительного масла и аккуратно вымешиваю. Тесто готово. Даю ему постоять буквально 5 минут, пока разогревается сковорода.

Сковороду (желательно с толстым дном) хорошо разогреваю на среднем огне. Смазываю дно небольшим количеством масла.

Столовой ложкой выкладываю порцию теста на сковороду. Можно формировать круглые блины среднего размера. Не наливайте тесто, а именно выкладывайте — оно густое.

Жарю на среднем огне. Когда поверхность покроется множеством лопнувших пузырьков, а края схватятся (это будет видно), аккуратно переворачиваю лопаткой. Жарю с другой стороны до золотистого цвета. Подаю сразу, горячими.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

еда
рецепты
блины
Масленица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
