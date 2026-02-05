Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте про пиццу! Готовлю турецкие «лодочки» пиде с картофелем и брынзой. Аромат свежей выпечки сразит наповал

Это не пицца и не пирог. Это пиде — турецкая «лодочка», где бортики из теста бережно охраняют самую простую и гениальную начинку: картофельное пюре с зеленым луком и брынзой. Когда вы отламываете хрустящий край и макаете его в мягкую, маслянистую сердцевину, вы понимаете: вот оно, счастье, испеченное за 25 минут.

В глубокой миске смешиваем 250 мл кефира комнатной температуры с 0,5 ч. л. соды, 0,5 ч. л. соли и 1,5 ч. л. сахара. Даем постоять минуту, затем добавляем 50 г растопленного и слегка остывшего сливочного масла. Постепенно вводим 450 г муки и замешиваем мягкое, нелипкое тесто. Накрываем полотенцем и оставляем отдыхать на 20 минут. Для начинки разминаем 500 г отварного картофеля в пюре, добавляем 20 г растопленного масла, соль и перец по вкусу. Затем вмешиваем 70 г брынзы, натертой на крупной терке, и мелко нарезанный зеленый лук (по вкусу). Тесто делим на 4 части, каждую раскатываем в овал толщиной около 3-4 мм. Перекладываем овалы на противень с пергаментом. По центру каждого выкладываем картофельную начинку, формируя из нее продолговатый холмик. Защипываем и заворачиваем длинные края теста к центру, формируя знаменитую «лодочку», оставляя середину открытой. Смазываем края теста взбитым желтком. Выпекаем в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до красивого золотистого цвета. Подаем теплыми.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

