Забудьте про паршу, гниль и личинки: методы обработки картошки до посадки

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Хотите получить богатый урожай картофеля без болезней? Правильная предпосадочная обработка клубней — залог здоровья ваших растений! Так вы забудете про фитофтороз, паршу, гниль и повреждения личинками жука-проволочника.

Наиболее эффективный метод защиты картофеля от болезней — прогревание и озеленение:

Выдержите клубни 10−15 дней на свету при +18°С.

Зеленые пятна на кожуре — природная защита от гнили.

Также агрономы советуют «искупать» клубни перед посадкой для предотвращения болезней. Замочите картошку на 30 минут в одном из растворах:

Фитоспорин (10 г на 5 л воды).

Древесная зола (1 кг на 10 л воды).

Марганцовка (1 г на 10 л воды).

Помните, что нельзя высаживать разрезанные клубни, использовать свежий навоз в лунках и смешивать сорта с разной устойчивостью к болезням.

Потратьте немного времени на обработку — и ваш урожай будет здоровым и обильным! Лучшая защита — это профилактика.

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