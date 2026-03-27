Забудьте о простом плове. Андижанская версия — это ритуал, где каждый слой томится до совершенства

Попробовать настоящий андижанский плов — все равно что получить приглашение в сердце Ферганской долины. Это не просто блюдо, а многовековая традиция.

Что понадобится

Баранина (мякоть) — 800 г, курдючный жир или баранье сало — 150 г, рис девзира — 600 г, морковь — 500 г, репчатый лук — 3 шт., чеснок — 2 головки, перец чили острый — 1 шт., масло растительное — 150 мл, зира (кумин) — 2 ч. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Особый сорт риса девзира тщательно промывают в холодной воде 7-8 раз, пока вода не станет прозрачной, затем заливают теплой подсоленной водой и оставляют замачиваться на 2 часа.

Мякоть баранины нарезают кубиками со стороной 2,5–3 см, курдючный жир — кубиками поменьше, около 2 см. Морковь шинкуют тонкой соломкой, лук режут полукольцами. С головок чеснока снимают только верхний слой шелухи, оставляя их целыми, и подрезают корневище.

В хорошо прогретом казане раскаляют растительное масло до легкого дымка, затем кладут кусочки жира и обжаривают их до золотистого цвета.

Далее в казан отправляют баранину и обжаривают на сильном огне до румяной корочки. Следом добавляют лук, пассеруют до мягкости и золотистого оттенка, а затем — морковную соломку, которую обжаривают, помешивая, до заметного потемнения и увядания. Вливают горячую воду так, чтобы она покрыла содержимое казана на 2 см, добавляют половину растертой в ладонях зиры и другие специи по желанию. Доводят до кипения, закладывают целые головки чеснока и перец чили, после чего убавляют огонь до минимума и томят зирвак под крышкой около 1 часа, в середине процесса обильно посолив.

Замоченный рис откидывают на дуршлаг, дают стечь воде и аккуратно распределяют ровным слоем поверх готового зирвака, не перемешивая. Заливают горячей кипяченой водой так, чтобы она лишь слегка покрывала рис (примерно на 1,5 см), увеличивают огонь до максимума и выпаривают жидкость, не накрывая крышкой.

Как только вода испарится, а рис на поверхности станет почти готовым, поверхность посыпают оставшейся зирой, казан плотно накрывают крышкой и томят плов на самом медленном огне 25–30 минут для пропаривания. Перед подачей плов аккуратно, но тщательно перемешивают снизу вверх, распределяя зирвак с рисом.

