Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 09:56

Забудьте о магазинных сладостях! Секрет нежного зефира из трех ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний яблочный зефир — это нежный и воздушный десерт, который сочетает легкость текстуры и натуральный вкус фруктов. Приготовление без искусственных добавок и с минимальным количеством сахара делает это лакомство идеальным выбором для здорового перекуса. Простота рецепта позволяет легко повторить его даже начинающим кулинарам.

Для приготовления потребуется: 3 яблока, 1 яичный белок, 150 г сахара, 10 г агар-агара. Яблоки запеките до мягкости, протрите через сито. Агар-агар замочите в 100 мл воды на 15 минут, затем доведите до кипения с сахаром, варите до нитевидного состояния. Взбейте яблочное пюре с белком, постепенно вливая сироп. Взбивайте массу до плотности. Ключевой секрет — точное соблюдение температуры сиропа (110 °C) и быстрое взбивание горячей массы, что обеспечивает идеальную воздушную текстуру. Отсадите зефир и оставьте на 12 часов для подсыхания.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
десерты
рецепты
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин побывал во владивостокском цифровом лесу
Зимой эта баночка всегда под рукой. Начинаю утро с витаминного заряда
«Один раз спасли»: необычный вопрос немца о Германии удивил Захарову
В Госдуме рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Россиянам рассказали, кому стоит отказаться от хрена
Путин первым посетил музей памяти легендарных морпехов во Владивостоке
Мэр Казани рассказал гимназистам, кто становится чиновниками
Захарова назвала главное препятствие на пути восстановления Украины
«Отписка»: Захарова раскритиковала ответ ООН по расследованию в Буче
Спецборт Путина доставил тяжело больного ребенка в Москву
В Лиссабоне выросло число пострадавших при сходе фуникулера с рельсов
Один товар из Эквадора снова штурмует российский рынок
«На плаху»: Сальдо раскрыл, на что пойдет Зеленский ради своей безопасности
Захарова озвучила неожиданный факт о роли США на Украине
В МИД России рассказали, чем чреваты для мира попытки сдержать РФ в Арктике
Появились кадры начала рабочей программы Путина во Владивостоке
Движение на КАД остановилось из-за аварии с фурами и легковушками
Стало известно о «кровавых» деньгах Киева для наемников
Россиянин придумал план, чтобы обманом присвоить себе почти 700 вагонов
Путин отправился в дальневосточный филиал центра «Россия» на «Урагане»
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.