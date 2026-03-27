Забор из профлиста — прошлый век: 6 современных вариантов для красивого участка

Ещё недавно профлист считался универсальным решением: дешево, быстро, практично. Но сегодня тренды изменились. Владельцы участков всё чаще отказываются от «глухих коробок» в пользу эстетики, света и воздуха. Современный забор — это уже часть ландшафтного дизайна, а не просто ограждение. Эксперты выделяют несколько актуальных решений, которые делают участок стильным и визуально дороже.

Первый вариант — деревянные рейки (штакетник нового поколения). Вертикальные или горизонтальные ламели создают лёгкость, пропускают свет и выглядят современно. При правильной обработке такой забор служит долго и легко вписывается в любой стиль — от сканди до минимализма.

Второй — металлический штакетник. По сути, это альтернатива дереву, но без его недостатков. Не гниёт, не требует постоянного ухода и при этом выглядит аккуратно и дорого.

Третий тренд — заборы-жалюзи. Планки расположены под углом, благодаря чему участок остаётся защищённым от посторонних взглядов, но при этом сохраняется вентиляция и свет. Это один из самых популярных вариантов последних лет.

Четвёртое решение — габионы (металлические сетки, заполненные камнем). Они создают эффект массивности и надёжности, отлично сочетаются с современными домами и практически не требуют ухода. Особенно эффектно смотрятся в комбинации с деревом или металлом.

Пятый вариант — комбинированные заборы. Например, кирпичные или бетонные столбы плюс деревянные или металлические вставки. Такой подход даёт баланс: прочность и визуальную лёгкость.

И наконец, шестой — живые изгороди и «зелёные» заборы. Туи, кустарники, декоративные растения создают естественную границу участка и выглядят максимально экологично. Это не самый быстрый вариант, но один из самых красивых.

Эксперты отмечают: главный тренд — уход от глухих, тяжёлых конструкций к более «воздушным» и эстетичным решениям. Забор сегодня — это не про закрыться, а про красиво оформить пространство вокруг дома.

