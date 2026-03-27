Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 14:41

Забор из профлиста — прошлый век: 6 современных вариантов для красивого участка

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ещё недавно профлист считался универсальным решением: дешево, быстро, практично. Но сегодня тренды изменились. Владельцы участков всё чаще отказываются от «глухих коробок» в пользу эстетики, света и воздуха. Современный забор — это уже часть ландшафтного дизайна, а не просто ограждение. Эксперты выделяют несколько актуальных решений, которые делают участок стильным и визуально дороже.

Первый вариант — деревянные рейки (штакетник нового поколения). Вертикальные или горизонтальные ламели создают лёгкость, пропускают свет и выглядят современно. При правильной обработке такой забор служит долго и легко вписывается в любой стиль — от сканди до минимализма.

Второй — металлический штакетник. По сути, это альтернатива дереву, но без его недостатков. Не гниёт, не требует постоянного ухода и при этом выглядит аккуратно и дорого.

Третий тренд — заборы-жалюзи. Планки расположены под углом, благодаря чему участок остаётся защищённым от посторонних взглядов, но при этом сохраняется вентиляция и свет. Это один из самых популярных вариантов последних лет.

Четвёртое решение — габионы (металлические сетки, заполненные камнем). Они создают эффект массивности и надёжности, отлично сочетаются с современными домами и практически не требуют ухода. Особенно эффектно смотрятся в комбинации с деревом или металлом.

Пятый вариант — комбинированные заборы. Например, кирпичные или бетонные столбы плюс деревянные или металлические вставки. Такой подход даёт баланс: прочность и визуальную лёгкость.

И наконец, шестой — живые изгороди и «зелёные» заборы. Туи, кустарники, декоративные растения создают естественную границу участка и выглядят максимально экологично. Это не самый быстрый вариант, но один из самых красивых.

Эксперты отмечают: главный тренд — уход от глухих, тяжёлых конструкций к более «воздушным» и эстетичным решениям. Забор сегодня — это не про закрыться, а про красиво оформить пространство вокруг дома.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который живет до 100 лет. Кустарник цветет красивыми розетками — камелия китайская.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван истинный мотив Украины в оборонной помощи Саудовской Аравии
Командир ВСУ получил пожизненное за нападение на российскую прессу
Медведев предвидел печальные для США итоги наземной операции в Иране
Путин раскрыл, что стало стартовой точкой кризиса на Украине
Машков объяснил, почему невозможно «отменить» российскую культуру
«Сами себя снабжаем»: Медведев оценил темпы производства оружия и техники
Пакистан и Афганистан «опоздали» с возобновлением боев на границе
Россиянам ответили, нужно ли объяснять начальнику цель отпуска за свой счет
Захарова назвала условие прекращения конфликта на Украине
Медведев предрек самую большую войну на Ближнем Востоке
Бывший рэпер возглавил правительство азиатской страны
В РСТ дали советы, как безопасно посетить концерт за границей
Военэксперт ответил, почему ВСУ стягивают спецбатальоны под Сумы
«Будут подключаться»: политолог предвидел участие Европы в войне с Ираном
Психолог объяснила мотивацию покупателей ношеных трусов
Школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы за день до олимпиады
«Миша в хорошей форме»: критик Райкина высказалась о премьере с Ефремовым
«Мы в самом разгаре войны»: посол Ирана об агрессии США и дружбе с Россией
Постель как пространство: как текстиль формирует ощущение безопасности
«Утекали миллиарды»: Орбан раскрыл детали дела о «золотом конвое» Киева
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.