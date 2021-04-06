Заболевший COVID Фургал госпитализирован в больницу «Матросской тишины»

https://static.news.ru/photo/ed4e8390-979e-11eb-ae9b-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, заразившемуся коронавирусной инфекцией, окажут медицинскую помощь. Он доставлен в больницу СИЗО «Матросская тишина».

Как рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва, в настоящее время Фургал находится в удовлетворительном состоянии. Однако если ему станет хуже, могут быть приняты дополнительные меры.

По моим данным Фургал находится в больнице при «Матросской тишине», если состояние ухудшится, его могут перевести в гражданскую больницу, — приводит слова Меркачёвой «Интерфакс».

О болезни Фургала стало известно утром в среду, 7 апреля. Адвокат Михаил Карапетян сообщил, что его подзащитный заразился в СИЗО «Лефортово». Юрист отметил, что в ближайшие две недели Фургал будет находиться в изоляции и под наблюдением медиков. Его защита тем временем обратилась к следствию с просьбой об изменении меры пресечения экс-губернатору в связи с его болезнью.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Фургал пожаловался на «колоссальное давление» в СИЗО. Также он признался, что не согласен с выводами следствия о том, что он организовал два убийства.