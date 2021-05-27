За сутки в России заразились коронавирусом 9252 человека

https://static.news.ru/photo/a971478e-bf8f-11eb-9247-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в России выявлено 9252 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 5 044 459 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Из больниц по выздоровлении за последние 24 часа выписаны 9385 пациентов, скончались 404 человека. Всего за время пандемии от коронавируса в России выздоровели 4 661 234 человека. Жертвами инфекции стали 120 406 жителей страны.

Лидерами по уровню заболеваемости и смертности COVID-19 остаются Москва (3274 новых случая), Санкт-Петербург (840) и Подмосковье (746). Самые низкие показатели в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре порекомендовали пройти процедуру вакцинации тем, кто ранее переболел коронавирусом. Там пояснили, что у выздоровевших формируется естественный иммунитет, однако достоверных данных о его продолжительности и эффективности пока нет.