За сутки в России от COVID выздоровели 18 169 пациентов

https://static.news.ru/photo/7f3b0b54-6467-11eb-ba06-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние 24 часа из российских больниц выписаны по выздоровлении 18 169 пациентов с диагностированным ранее COVID-19.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу. По его данным, всего в России с начала пандемии заболевание удалось победить 3 318 173 пациентам.

Кроме того, за минувшие сутки на территории РФ выявлено 17 648 новых случаев коронавируса. Таким образом, суточный прирост заболевших не превысил число выздоровевших за последние 24 часа россиян. Всего в стране с начала пандемии выявлено 3 868 087 случаев заражения COVID-19.

Скончались за последние сутки 437 пациентов с диагностированным ранее коронавирусом. Общее число жертв пандемии среди россиян на сегодняшний день составляет 73 619.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники московского телемедицинского центра ежедневно проводят более пяти тысяч дистанционных консультаций для жителей столицы, которые лечатся от коронавируса на дому. Медики общаются с пациентами по аудио- и видеосвязи. Телемедицинский центр работает семь дней в неделю круглосуточно.