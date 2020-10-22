За сутки в России выявили 17 340 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/035f6752-1505-11eb-b844-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 340 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране заразились 1 480 646 человек.

Лидером по количеству заболевших за сутки остаётся Москва — 5478 случаев. За ней следуют Санкт-Петербург — 710 заражённых и Подмосковье — 472.

Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 283 пациента. Общее количество летальных исходов составляет 25 525. Число выздоровевших увеличилось на 11 263 человек — до 1 119 251.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что эпидситуация в РФ ухудшается на протяжении последних недель.