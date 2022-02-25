За сутки в России выявили 123 460 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России официально выявлено 123 460 новых случаев COVID-19, таковы данные оперштаба. В больницы попали 14 937 человек, это на 73% больше, чем 24 февраля. Полностью выздоровели 167 310 пациентов, это на 22,6% больше, чем днём ранее. Скончались в результате инфекции 787 человек.

По количеству выявленных случаев заражения лидирует Санкт-Петербург. В нём за сутки коронавирус подтвердился у 7572 человек, 424 пациента были госпитализированы, выздоровели — 20 360, скончались — 75 пациентов. В Москве за день было выявлено 3333 случая заражения, в больницу попали 543 человека, выздоровели — 7459 пациентов, скончались — 84.

Отмечается, что, по результатам секвенирования, по ситуации на 24 февраля 77,5% образцов относятся к штамму «омикрон», 21,8% — к штамму «дельта», ещё 0,7% — к другим вариантам COVID-19.

Как ранее сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина, в России до сих пор не обнаружен вариант коронавируса «дельтакрон». По её словам, оценить опасность гибридного штамма сложно, поскольку данных о нём мало.