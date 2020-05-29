За сутки в России скончались 232 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d5f92416-a181-11ea-8722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки от коронавируса скончались ещё 232 человека. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, общее число летальных случаев от заболевания возросло до 4374. При этом прирост заболевших в стране за последние 24 часа составил 8572 человека. Всего в РФ выявлено 387 623 случая коронавируса.

При этом, по данным оперштаба, за последние сутки в России успешно завершили лечение 8264 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии из больниц были выписаны 159 257 человек, вылечившихся от коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в городе Китакюсю на юго-западе Японии вновь закрываются музеи, кинотеатры и библиотеки, отменяются мероприятия. Мэр Кэндзи Китахаси объявил о росте числа заражённых коронавирусной инфекцией.