За сутки в России от COVID-19 выздоровели 6,7 тысячи пациентов

https://static.news.ru/photo/08f0f8ca-0ace-11eb-b411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За минувшие сутки из российских больниц по выздоровлении от коронавируса выписан 6781 человек. Всего с начала пандемии вылечились более миллиона заразившихся COVID-19 россиян.

За весь период выписано по выздоровлении по России 1 016 202, — говорится в сообщении оперштаба.

За последние 24 часа зафиксировано 12 846 новых случаев заражения. Общее количество заболевших превышает 1,28 млн.

Жертвами инфекции за сутки стали 197 человек. Всего от COVID-19 в России умерли 22,4 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

РФ занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США (свыше 7,6 млн случаев заражения), Индия (около 7 млн) и Бразилия (более 5 млн).

Всего в мире с начала пандемии заболели более 36,8 млн. Из них свыше одного миллиона скончались, ещё 25,6 млн — выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против повторного введения самоизоляции в связи с ростом распространения коронавируса. По его мнению, это может привести к негативным последствиям как с медицинской, так и с экономической точки зрения. Он предложил воспитывать сознательное отношение россиян к собственному здоровью и к окружающим с помощью штрафов.