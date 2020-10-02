За сутки в РФ выявили 9859 новых случаев заражения коронавирусом

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На территории России за прошедшие сутки выявили 9859 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. Об этом 3 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что у 27,2% новых заразившихся недуг проходит без клинических симптомов. В оперштабе подчеркнули, что в общей сложности с начала пандемии в РФ коронавирусом заболели 1 204 502 человека.

За последние 24 часа в стране из больниц по выздоровлении были выписаны 5563 пациента с ранее диагностированным заражением. Всего с болезнью справились на данный момент 975 859 граждан России.

Кроме того, в течение прошедших суток 174 человека с COVID-19 скончались. Жертвами пандемии в России стал 21 251 пациент.

Как передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 2 884 жителей столицы. Всего в Москве COVID-19 выявили у 300 613 человек.