За прошедшие сутки в Москве выявили 1081 новый случай заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/479616de-b527-11ea-89fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы за прошедшие 24 часа медицинские специалисты выявили 1081 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 23 июня сообщили представители городского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

На данный момент в столице выявлено 216 095 заражённых коронавирусом.

С начала пандемии в столице в результате заражения скончались 3643 человека. За последние сутки умерли 26 заболевших москвичей.

Кроме того, из столичных больниц по выздоровлении после заражения коронавирусом были выписаны 136 248 пациентов. За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2578 человек.

Всего в стране выявлено 599 705 заболевших коронавирусом в 85 регионах (+7425 за сутки). С болезнью справились 356 429 жителей России (+12 013 за сутки).

Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки в российских регионах от коронавируса умерли 153 человека. Таким образом, число жертв COVID-19 в РФ за время пандемии выросло до 8359 человек.

Россия находится на третьей строчке по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 312 302 человека, на втором Бразилия — 1 106 470.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились более 9,1 млн человек, более 472 тысяч умерли, более 4,5 млн выздоровели.