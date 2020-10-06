За неделю число госпитализированных с COVID-19 в Москве выросло на 13%

https://static.news.ru/photo/722c49d2-0873-11eb-ad3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние семь дней в столице России госпитализированы с коронавирусом на 13% больше, чем неделей ранее. Только за минувшие сутки в московские больницы попали свыше тысячи человек, у которых был выявлен COVID-19.

Число пациентов, находящихся на ИВЛ, в настоящее время составляет 264. Это на 4% больше, чем сутками ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный оперштаб.

За последние 24 часа в Москве выявлено 3229 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице заразились 314,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 5442 человека, выздоровели 256,3 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что заболеваемости коронавирусом в Москве приблизился к самым высоким показателям середины весны. В мэрии отметили. что ситуация требует более ответственно относиться к правилам безопасности в условиях пандемии и призвали москвичей из группы риска оставаться дома, а всех остальных горожан носить защитные маски и избегать мест скопления людей. Эксперты полагают, что вторая волна коронавируса в Москве может быть в 2-3 раза сильнее весенней.