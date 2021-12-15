Юрист рассказала россиянам, как защититься от падающего льда

Петербуржцам нужно жаловаться на падающий лёд в жилищную инспекцию, чтобы не допустить новых пострадавших, рассказала эксперт в области ЖКХ, юрист Ольга Перминова «ПолитРоссии». Она считает, что после нескольких трагедий жители должны встревожиться.

Звонок в жилищную инспекцию быстро освежит память управляющих организаций. Сотрудники инспекции должны приезжать с проверками в любое время без предупреждения, у них есть такое право, особенно если есть сигналы жителей. Если и инспекция ничего не делает, то дальше уже надо обращаться в Министерство строительства и ЖКХ. Горячая линия сегодня во всех министерствах есть, — сказала Перминова.

Она считает, что обратить внимание на работу управляющих компаний необходимо в первую очередь, так как это они обязаны чистить крыши от снега и наледи.

Ранее водитель снегоуборщика в Петербурге Алексей рассказал, что его коллеги порой работают почти круглосуточно, вынуждены отвлекаться на фоторепортажи для отчётов и не получают достаточно топлива. Он предупредил, что руководство под угрозой увольнения запрещает общаться с журналистами без контроля пресс-секретарей. Он добавил, что ещё одна проблема — это низкое качество смесей, которыми обрабатывают петербургские улицы.