https://static.news.ru/photo/3557933c-e44c-11e9-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: dyatlovpass.com

Юрист фонда Дятлова Евгений Черноусов заявил о незаконной эксгумации тела одного из членов туристической группы, погибшей в полном составе при невыясненных обстоятельствах в 1959 году.

Как передаёт РИА Новости , речь идёт об эксгумации тела туриста Семёна Золотарёва, проведённой по инициативе издания «Комсомольская правда», проводившего своё расследование гибели группы Дятлова.

Почему-то произошла эксгумация в нарушение АПК, не в рамках уголовного дела, не следователем, — отметил Черноусов.

Юрист сообщил, что фонд обратился к мэру Екатеринбурга с просьбой разобраться в ситуации. Черноусов уточнил, что подобное мероприятие может проводиться только в рамках расследования уголовного дела, чтобы его результаты могли считаться вещественными доказательствами.

Ранее Генпрокуратура РФ объявила, что проведёт проверку обстоятельств гибели туристов из группы Дятлова в связи с сохраняющимся в обществе интересом к этому событию и поступлением заявлений от родственников погибших. Сотрудники ведомства проведут экспертизы с привлечением специалистов из разных сфер.

Как сообщал News.ru, Генпрокуратура намерена представить результаты проверки в конце 2019 года или начале 2020 года. В настоящий момент ведомство отрабатывает три версии, все они связаны с природными факторами.