Юрист рассказала, в каких случаях надо обращаться в трудовую инспекцию

Эксперт по трудовому праву, руководитель департамента РЗП и КУ компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева в беседе с NEWS.ru рассказала, в каких случаях россиянам можно обращаться в трудовую комиссию за помощью. По её словам, несвоевременная выплата заработной платы может стать поводом для обращения в специальные органы.

В Государственную инспекцию труда можно обращаться в случаях, когда есть прямые нарушения норм трудового законодательства — например, несвоевременная выплата заработной платы. Иными словами, когда установлена зарплата в 50 тысяч, она начислена, но не выплачена — можно обращаться в ГИК, они выдадут предписание, и если оно не будет удовлетворено, то оно становится со статусом исполнительного документа и с ним можно идти к приставам. То есть в части взыскания с работодателя заработной платы при отсутствии спора о её размере процедура упростилась, и можно те деньги, которые полагаются сотруднику, взыскать без обращения в суд, — отметила эксперт.

Кроме того, Яковлева объяснила, в каких случаях работник может обращаться в государственную инспекцию. Есть случаи, когда россияне могут запросить перечень документов, проясняющих спор между ними и работодателями. Если их не предоставят, то можно обращаться в специальные инстанции.

Если нарушается процедура увольнения. Например: сотрудника о сокращении не уведомили не менее чем за два месяца. Это процедурное нарушение, с таким нужно обращаться в государственную инспекцию труда. Или работник запросил перечень документов, а работодатель не предоставил их в течении 3 дней — с этим тоже можно обращаться в Государственную инспекцию труда. То есть во всех простых случаях, в которых отсутствует спор, можно обращаться в Государственную инспекцию труда. Она проводит проверку документарную и если находит нарушение — то выдает предписание об их устранении, и в том числе может наложить штраф, — подытожила собеседница.

Ранее руководитель кадровой практики КСК ГРУПП Аида Ибрагимова сообщила, что в случае если работодатель не проводит индексацию заработной платы, работник может обращаться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд. По её словам, индексация зарплат работников является одной из обязанностей работодателя и он обязан её соблюдать.