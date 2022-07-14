Юрист рассказала, можно ли вернуть в магазин использованный вибратор Юрист Попова: использованные вибраторы не должны возвращаться в магазины, но иногда их принимают

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Использованные вибраторы не должны возвращаться в магазины, но иногда их принимают, рассказала юрист Елена Попова «МК в Новосибирске». Она уточнила, что такого товара нет в списке закона о защите прав потребителей, но он подпадает под определение предмета личной гигиены. Попова отметила, что юридическая практика имеет разные мнения в вопросе возврата секс-игрушек.

Но если включить логику и здравый смысл, это нарушение норм эстетики и гигиены. Тем не менее некоторые магазины принимают и утилизируют этот товар, дорожа своей репутацией. Некоторые магазины берут товар и выставляют в повторную продажу, что просто отвратительно. Некоторые магазины не принимают подобный товар назад, ссылаясь на то, что список непродовольственных товаров, не подлежащих возврату, имеет расширительное толкование, — сказала Попова.

Она добавила, что вернуть вибратор можно, если его не использовали, если на месте пломбы, фабричные ярлыки, есть кассовый чек или другое подтверждение покупки.

13 июля сообщалось, что секс-игрушки появились на полках одного из краснодарских магазинов сети «Л'Этуаль». Как объяснила сотрудница торговой точки, это было только в качестве демонстрации «примерно на пару часов», потом их убрали.

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