Юрист рассказала, можно ли уезжать из России во время военных сборов Юрист Сапожникова рассказала об отсутствии запрета на выезд из РФ в период военных сборов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Находящиеся в запасе граждане имеют право выезжать за пределы РФ в период проведения в стране военных сборов, запрета на пересечение границы нет, сообщила в беседе с «Сиб.фм» юрист Марина Сапожникова. При этом, по ее словам, находящиеся за границей россияне освобождены от призыва на сборы.

Пока запрета на пересечение границы во время военных сборов нет, — отметила правовед.

Президент России Владимир Путин подписал 10 мая указ о проведении плановых военных сборов. От участия в мероприятиях освобождены сотрудники МВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, ФСИН и таможни, гражданский персонал Вооруженных сил РФ и силовых ведомств, а также россияне, находящиеся за пределами страны.

Пребывающие за границей освобождены от призыва на военные сборы в связи с трудностями установления места их пребывания, своевременного извещения о необходимости прибытия на военные сборы, проблемами, связанными с необходимостью определения сумм компенсации, подлежащих выплате таким гражданам в случае их призыва, — пояснила юрист.

Ранее Сапожникова напомнила, что за игнорирование военных сборов для граждан предусмотрен штраф в размере от 500 до 3000 рублей.