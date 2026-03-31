31 марта 2026 в 13:01

Юрист рассказала, когда открывается запись в школы

Юрист Васильева: запись в школы в районе прописки открывается 1 апреля

Запись в школу по месту прописки открывается 1 апреля, рассказала MIR24.TV юрист Оксана Васильева. По ее словам, в школу в другом районе поступать придется позже, при наличии свободных мест.

Родители имеют право выбрать для ребенка любую российскую школу, вне зависимости от того, где они проживают или прописаны. Но по приказу Минобрнауки сначала в образовательное учреждение зачисляют детей, у которых есть прописка в том районе, где располагается образовательная организация, или льготы. Запись в школу не по прописке открывается 6 июля, — рассказала Васильева.

Юрист подчеркнула, что при отсутствии мест в выбранной школе родителям предложат альтернативный вариант. Она также напомнила, что на «Госуслугах» родители могут подать заявление сразу в три школы.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что правительство должно компенсировать молодым семьям нехватку мест в детских садах. По его словам, они должны получать ежемесячное пособие.

