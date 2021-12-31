Юрист рассказала, как лечиться в частных клиниках по ОМС

Юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина рассказала, что частные клиники могут оказывать медицинскую помощь по ОМС. Список таких учреждений опубликован на сайте Федерального Фонда ОМС, пишет агентство ПРАЙМ.

Специалист отметила, что при обращении в частную клинику клиенты обязаны проинформировать о возможности получения услуг по ОМС, а также об их объёмах.

При обращении в частную клинику вас обязаны проинформировать о возможности получения медицинской помощи в рамках ОМС. Нарушение данной обязанности влечёт наложение на медицинскую организацию административной ответственности, — подчеркнула юрист.

Тем не менее получить услугу сразу не всегда представляется возможным. Так, чтобы попасть на приём к врачу-специалисту, нужно назначение от врача-терапевта. Это же касается и специфических исследований. Также бесплатную помощь не окажут лицам без российского гражданства или при анонимном обращении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, предусмотрена возможность повсеместного перехода на «реестровую» модель при ведении учёта застрахованных.