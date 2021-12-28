Юрист рассказал, куда лучше жаловаться на запуск фейерверков

Жаловаться на запуск фейерверков и шум от них лучше в МЧС России, а не в полицию, рассказал NEWS.ru юрист, судебный представитель Василий Воробьёв. Он пояснил, что предельно допустимый уровень «громкости» установлен именно для помещений, а не для улицы, где обычно устраивают новогодние салюты. Существуют определённые правила, касающиеся запуска фейерверков. Если они нарушаются, то это относится к нормам пожарной безопасности.

Если мы говорим про шум, нужно иметь в виду, что его уровень на улице особо никак не регламентирован, в отличие от помещений. Шуметь в здании запрещено, а то, что на улице, — есть определённые нормы безопасности именно в отношении запуска фейерверков. Если требования нарушаются, то это относится к нормам пожарной безопасности. Формально вы можете обратиться в МЧС с просьбой проверить соблюдение требований. В данной ситуации полиция, наверно, ничем не поможет, — подчеркнул собеседник.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил региональным властям официально определить список мест, разрешённых для запуска пиротехники вдали от приютов и зоопарков. По словам парламентария, в настоящее время пиротехнику можно использовать в любых местах, где нет специальных запретов.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить продажу пиротехники несовершеннолетним подобно тому, как ограничен доступ к табаку и алкоголю. Он также отметил, что необходимо не допустить запуска фейерверков возле жилых домов.