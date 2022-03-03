Юрист рассказал, как законно сократить шестидневную рабочую неделю

Есть только два легальных способа сократить шестидневную рабочую неделю: взять оплачиваемый отпуск или уйти в отпуск за свой счёт, — пояснил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. При этом он напомнил, что работодатель имеет право отказать сотруднику в просьбе предоставить возможность выйти в отпуск за свой счёт, пишет «Москва 24».

Никто не запрещает попросить отпуск за свой счёт, но необходимо понимать, что его предоставление без причины — это право работодателя, а не обязанность. На 5 марта никто не обязан давать вам просто так неоплачиваемый выходной, — заявил Кофанов.

Он подчеркнул, что работодатель не может отказать сотруднику в отпуске за его счёт в случае регистрации брака, рождения ребёнка или смерти близких родственников. Кофанов также напомнил, что специалист может попросить выйти в отпуск не по назначенному графику, однако в такой ситуации всё зависит от отношений между работодателем и сотрудником.

Ранее в России началась шестидневная рабочая неделя, рабочий день в субботу будет на час короче. Как напомнила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.