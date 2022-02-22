Адвокат рассказал, как призывнику законно «откосить» от службы в армии

Нарушение процедур при призыве на срочную службу может привести к тому, что военнообязанного могут обвинить в уклонении от призыва, сообщил NEWS.ru адвокат альянса адвокатов TOPgroup Владислав Песков. Однако есть ряд критериев, которые освобождают призывника от прохождения срочной службы. Если же нет объективных причин, но человек пытается избежать армии, к нему будет применяться ряд санкций административного и уголовного характера, предусмотренных законодательством России, уточнил он.

В случае наличия у призывника уважительных причин он может не явиться в назначенное время в военкомат. Все основные уважительные причины неявки по повестке указаны в п.2 ст.7 ФЗ о воинской службе и военной обязанности, — сказал адвокат.

Адвокат отметил, что к уважительным причинам относятся болезнь или увечье, связанные с временной или постоянной утратой трудоспособности, тяжёлое состояние близкого родственника, участие в похоронах родственника или близкого человека, беременность супруги, опекунство над несовершеннолетним братом, сестрой или больным близким родственником.

Также в качестве причин подходят не зависящие от гражданина препятствия: погодные условия, техногенные аварии и катастрофы, отсрочка на время очного обучения в институте на бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Отсрочкой также являются прохождение обучения на военной кафедре в ВУЗе, прохождение альтернативной гражданской службы. Он отметил, что если защитить диссертацию и получить квалификацию кандидата наук, то в армию вообще не нужно будет идти. Также призыву не подлежат многодетные отцы. Адвокат отметил, что при устранении препятствий, мешающих прохождению службы, призывник должен с подтверждающей справкой или иными доказательствами отчитаться в военкомате о своей неявке.

Кроме того, адвокат рассказал, что призыв состоит из нескольких этапов и нарушение хотя бы одного из них может перевести призывника в статус уклониста. Он напомнил, что призывник получает повестки, которые ему вручают под подпись, проходит медобследования в военкоматах, посещает комиссариат для определения категории годности к службе и нарушение процедур или неявка могут привести к административному или уголовному наказанию. По административным наказаниям уклонисты попадают под статьи 21.5 (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту), 21.6 (уклонение от медицинского обследования) и 21.7 (умышленная порча или утрата документов воинского учета). В качестве наказания их ждут штрафы от 100 до 200 тысяч рублей.

Уголовная ответственность за уклонение от призыва указана в статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» и предусматривает принудительными работы до двух лет либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы до двух лет.

После устранения соответствующих проблем призывник обязан прийти в военкомат с подтверждающей справкой или доказательствами и отчитаться о своей неявке.

Адвокат отметил, что в России достаточно много людей, которые считают службу в армии тратой времени и пытаются избежать призыва.

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы в 2022 году на фоне обострения ситуации в Донбассе. Текст указа был опубликован вечером 18 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. Прошлый указ о военных сборах президент подписал в апреле 2021 года.