Юрист предупредил об опасности избыточных антиковидных мер для государства

Избыточные антикоронавирусные меры могут слишком сильно ограничить право человека на свободу. Из-за этого будет расти недовольство общественности и недоверие к государству. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Аграновский в интервью для «Радио 1».

Многие ретивые чиновники на местах в борьбе за показатели вакцинированности вводят избыточные ограничения, нарушают права граждан. Из-за этого растёт народное недовольство и падает доверие к государственной системе. Поэтому здесь необходимо искать баланс. И с перегибами надо бороться не меньше, чем с антипрививочной пропагандой, — подчеркнул Аграновский.

Он аргументировал свою точку зрения тем, что антикоронавирусные меры ограничивают некоторые права человека, в том числе право на свободу. Тем не менее, они направлены на сохранение человеческих жизней. При этом, заверил Аграновский, важнее всего найти правильный баланс между ограничением свобод населения и его безопасностью

Ранее стало известно, что власти Москвы усилили контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в общественном транспорте. Москвичей призвали не осуществлять поездки в транспорте без средств индивидуальной защиты