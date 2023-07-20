Юрист предупредил о возможном уголовном наказании за сбор ягод Юрист Коновалов назвал сбор краснокнижных ягод поводом для серьезного наказания

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Ягоды женьшеня

Отправляясь в лес на сбор ягод, необходимо предварительно подробно изучить их изображения в определителе, а также уточнить, не является ли место сбора особо охраняемой природной территорией, рассказал в беседе с aif.ru юрист Сергей Коновалов. В противном случае, по его словам, сборщика может ждать наказание вплоть до уголовного.

Эксперт рассказал, что вопросы сбора в лесу ягод регламентируются 11-й статьей Лесного кодекса РФ, который запрещает сбор растений, занесенных в Красную книгу России и региональные Красные книги. В перечень входят, в частности, ягоды женьшеня, костяника, княженика и многие другие. При этом запрет распространяется не только на съедобные ягоды, но и на ядовитые — например, на ягоды ландыша.

Наказание за умышленный сбор таких растений довольно суровое: минимальное — штраф до 50 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы от 6 до 9 лет со штрафом от 1,5 до 3 млн рублей, подчеркнул специалист.

Также сбор любых ягод, в том числе не краснокнижных, запрещен на любых охраняемых природных территориях, то есть в заповедниках, национальных парках, заказниках. Собирать ягоды там можно только в одном случае — при наличии особого распоряжения местных властей, разрешающих такой сбор. Поэтому прежде, чем отправляться на ягодную охоту, необходимо уточнить статус места, которое планируется посетить, резюмировал Коновалов.

Ранее ученый-ботаник Константин Качкин рассказал, что недозрелые ягоды бузины, растущей в средней полосе России, чрезвычайно опасны для здоровья, так как содержат вещества, превращающиеся в организме человека в смертельный яд. Он также отметил ядовитые свойства плодов ландыша, белены, белладонны и вороньего глаза.