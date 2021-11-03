Юрист перечислила предметы, запрещённые к хранению в квартирах

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Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова назвала предметы, за хранение которых в квартирах грозит штраф. Это — взрывоопасные материалы и баллоны с газом, приводит слова эксперта РИА Новости.

Эти требования прописаны в новых правилах пожарной безопасности, которые вступили в силу с 1 января текущего года.

Согласно правилам, в многоквартирных домах запрещено хранить горючие газы в баллонах, складировать горючие и взрывоопасные материалы, а также использовать бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, — предупредила юрист.

Штраф за вышеуказанное нарушение может составить до трёх тысяч рублей.

Ранее юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Александр Спесивцев напомнил водителям, что перевозка в салоне автомобиля некоторых грузов и предметов запрещена законом. В частности, штраф ждёт автовладельца, если в салоне окажется оружие или более 10 литров немаркированного алкоголя.