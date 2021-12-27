Юрист объяснила, за что «читерам» грозит уголовка

Доктор юридических наук, профессор юридического факультета МГУ Юлия Харитонова рассказала, что за действия, благодаря которым игроки неправомерно получают преимущества в онлайн-играх, грозит блокировка аккаунта или даже ограничение свободы. Она пояснила, что игра как спортивная платформа является интеллектуальной собственностью и принадлежит корпорации-разработчику, таким образом, изменение структуры кода является правонарушением. Об этом сообщают «Известия».

Лицензионные соглашения крупных издателей игр запрещают изменять, подвергать анализу, разбирать на составляющие, извлекать программный код, прочим образом модифицировать программные материалы, — рассказала Харитонова.

Она добавила, что в российской и зарубежной судебной практике компании-издатели предъявляют исковые требования по возмещению ущерба, который возникает в игре. Поэтому, по мнению Харитоновой, всё чаще появляются уголовные дела, в особенности по ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание, распространение, использование компьютерных программ, заведомо предназначенной для уничтожения, блокирования, копирования компьютерной информации»).

Ранее сообщалось, что белорусская компания Wargaming, являющаяся разработчиком компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, подала иск об ущербе в 670 млн рублей к жителю Екатеринбурга Андрею Кирсанову. По её данным, мужчина с 2015 года вёл торговлю чит-программами для игр через тематические сайты. Он также занимался незаконным созданием и распространением ботов, способных проводить раунды в автоматическом режиме, зарабатывая внутриигровую валюту и очки опыта, пишет «Коммерсант».