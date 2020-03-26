https://static.news.ru/photo/4b0858c8-6f67-11ea-8fa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам 25 марта предложил отложить платежи по потребительским и ипотечным кредитам. Юрист Денис Скрябин рассказал, кто сможет воспользоваться подобным послаблением.

По словам эксперта, каникулы коснутся тех граждан, чьи доходы опустятся не меньше чем на 30% от стандартной зарплаты.

В таком случае следует обратиться в банк с заявлением об уменьшении доходов и обосновать причину их сокращения. Например, вы работаете в сфере туризма или задействованы в отрасли, зависящей от трафика людей, — цитирует Скрябина «Вечерняя Москва».

Также кредитными каникулами смогут воспользоваться пострадавшие в результате сокращения рабочих мест. Для этого надо будет предоставить документы о сокращении, увольнении или расторжении трудового договора по соглашению сторон.

Как писал NEWS.ru, президент Путин объявил следующую неделю (30 марта — 5 апреля) нерабочей. Сотрудникам сохранят заработную плату, рассказал он в своём обращении к гражданам. Работа всех организаций, действующих для обеспечения жизнедеятельности города, будет продолжена. Кроме того, глава государства предложил изменить схему расчёта больничных выплат, чтобы поддержать граждан, которые не могут работать из-за ограничений по коронавирусу.