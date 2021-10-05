Юрист объяснил, как молодым родителям получить выплаты на ребёнка

Молодые родители могут рассчитывать на четыре разные социальные выплаты: единовременное пособие по случаю рождения ребёнка, выплата за раннюю постановку на учёт, ежемесячное пособие и выплаты на детей до полутора лет. При этом получить их они смогут, практически не выходя из дома. О том, как это сделать рассказал юрист Андрей Завертяев в беседе с «ФедералПресс».

Единовременное пособие при рождении ребёнка. Получить может любой из родителей, независимо от того, кто именно уйдёт в отпуск по уходу за ребёнком. На выплаты могут рассчитывать как работающие, так и безработные граждане, — пояснил Завертяев.

Если женщина встала на учёт до 12-ой недели беременности, то родители также могут рассчитывать на единовременную выплату. При этом существует и ежемесячное пособие на ребёнка: на него можно рассчитывать в том случае, если один из взрослых родственников предпочел ухаживать за ребёнком вместо работы. Юрист напомнил и о выплатах на детей до 1,5 лет: их могут получать как работающие, так и безработные родители. От трудоустройства зависит только размер пособия. Подать заявление и оформить выплаты можно через портал госуслуг.

Онлайн, не выходя из дома, можно оформить заявления на получения данных выплат через портал Госуслуг, но следует учесть, что посетить лично орган соцзащиты все же придется, в целях предоставления оригиналов документов. Однако, это в любом случае значительно сэкономит ваше время, — заверил юрист.

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