Назван способ отличить настоящую повестку из военкомата от подделки Юрист Салкин напомнил о требованиях к оформлению повестки

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В рамках закона о мобилизации нет никаких требований по оформлению повесток, однако в них обязательно должны быть подпись военного комиссара и печать военкомата, заявил NEWS.ru юрист, учредитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин. Он объяснил, что повестка в определенной форме приходит только в рамках призыва граждан от 18 до 27 лет.

Закон о мобилизации рамочный и никогда сильно не правился, там нет никаких требований к повесткам, нет отсылок, что форму повестки утверждает правительство РФ. Она может выглядеть абсолютно как угодно, если там есть подпись военного комиссара и печать военкомата. Если это в части уточнения данных воинского учета, то повестка существует в соответствии с законом. Те мобилизационные повестки, которые я видел из разных регионов, сделаны по образцу стандартных [документов] для воинского учета, — сказал Салкин.

Также Салкин в разговоре с NEWS.ru подробно разобрал ситуацию, когда приходит повестка. По его словам, ответственность наступает только тогда, когда происходит неявка по повестке, которую надлежащим образом вручили. Эксперт объяснил, что человека нельзя заставить расписаться под каким-либо документом.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что отличие административного наказания от уголовного за уклонение от мобилизации прописано в постановлении Пленума Верховного суда РФ. Как пишет Верховный суд, уголовная ответственность — это неоднократные неуважительные неявки по повесткам, симуляция болезни, членовредительство, подлог документов или иной обман.