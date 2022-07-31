Юрист назвал документы, которые следует хранить вечно Юрист Данилов: свидетельства и справки по сделкам с недвижимостью следует хранить вечно

Юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов заявил, что существуют документы, которые следует хранить в бумажном виде неограниченное время и нельзя терять. Может возникнуть ситуация, когда они внезапно понадобиться, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

При этом они должны сохранять товарный вид, поскольку у государственных органов есть определённые критерии приёма и идентификации документов, — пояснил юрист.

По его словам, в первую очередь хранить следует чеки на покупку, являющиеся подтверждением платежа. То же касается договоров и актов выполненных работ, без которых не докажешь факт сделки, не потребуешь оплату или компенсацию за ущерб.

Данилов добавил, что к категории «хранить вечно» относятся свидетельства, выписки и справки, подтверждающие сделки с недвижимостью, транспортными средствами и право на наследство. Восстанавливать их сложно, ели вдруг документы понадобятся, заключил юрист.

Ранее стало известно, что законопроект об электронном документообороте, регулирующий порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением всей юридической значимости, одобрен на заседании кабмина РФ 13 мая, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, данное действие законопроекта будет распространено на 99% всех документов.