Юрист: Навальный может провести большую часть срока в СИЗО

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Адвокат Иван Миронов заявил, что политик Алексей Навальный может провести весь срок по делу «Ив Роше» в СИЗО, так как его не станут этапировать из Москвы до окончания рассмотрения дела о мошенничестве (использовании средств, полученных в качестве пожертвований).

В ближайшее время Алексею Навальному должны быть предъявлены новые обвинения по 159-й статье УК РФ (мошенничество. — NEWS.ru). В этом случае его, скорее всего, не выпустят из Москвы. В отношении него вновь будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО, где он будет находиться в течение всего хода следствия до вынесения очередного приговора, — сказал он.

При этом он отметил, что есть и другой сценарий: отправка оппозиционера в одну из колоний, находящихся на «окраине» России. По его словам, так сделали с предпринимателем Михаилом Ходорковским, который сидел в колониях в Читинской области и Карелии.

Миронов уверен, что руководители всех колоний России сейчас «молятся», чтобы Навального не этапировали к ним, так как заключение политика привлечёт повышенное внимание надзорных ведомств и правозащитников, передаёт URA.RU.

18 января в России был арестован оппозиционер Алексей Навальный, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания политика в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии.

Сейчас российские силовики ведут дело, по которому Навальный обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, он на своё усмотрение тратил пожертвования, поступившие в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом), писал NEWS.ru.