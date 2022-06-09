Юрист из Приморья обвинил H&M в дискриминации россиян по нацпризнаку Приморский юрист подал иск к H&M о дискриминации покупателей по национальному признаку

Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

В Приморье юрист Дмитрий Качан подал судебный иск к сети магазинов H&M о дискриминации российских покупателей по национальному признаку. По мнению юриста, сеть ущемляет права россиян в праве приобрести одежду на работающем сайте. Его заявление принял к рассмотрению Спасский районный суд, сообщает ТАСС.

Я считаю, что действия магазина H&M, в результате которых закрылись магазины исключительно на территории РФ, подвергают дискриминации всех граждан РФ. Я гражданин РФ, я имею право в действующей организации покупать одежду, — заявил Качан.

Он подчеркнул, что одежда — не предмет роскоши, а необходимость и никто не вправе ущемлять людей, независимо от их национальной принадлежности, в естественных потребностях, в частности, быть одетым.

Я считаю, что если с фактом закрытия магазинов исключительно на территории РФ по собственной воле, а не из-за вынужденных обстоятельств, смириться, то потребитель окажется в невыгодном положении, — отметил собеседник агентства.

По его словам, данным иском он хочет сформировать судебную практику, которой смогли бы воспользоваться другие люди. Заседание суда назначено на 29 июня текущего года. В тексте своего иска юрист указал, что на официальном сайте интернет-магазина H&M присутствует товар с пометкой «В наличии», ценами в рубля и указанием вариантов доставки. Однако при попытке покупки сообщается, что данная услуга в указанном регионе временно не осуществляется. Качан подчеркнул, что согласно ГК РФ, продавец не может отказать покупателю в продаже товара, если он имеется в наличии. Закрытие магазинов исключительно на территории РФ, при этом отсутствие записи о ликвидации организации или её банкротстве, без объективных причин подвергает потребителя (в частности, меня) дискриминации по национальному признаку, считает истец.

В качестве компенсации морального вреда Качан хочет взыскать с сети магазинов 700 тысяч рублей.

Шведская компания H&M (Hennes & Mauritz) — крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. В начале марта H&M Group решила временно остановить все продажи в России. Причиной стала спецоперации на Украине.