Юрист: арест застрелившего подростка полицейского — показательная порка

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Арест сотрудника ДПС, который случайно застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева во время задержания под Новосибирском — это показательная порка, уверен юрист Зелимхан Бициев. По мнению эксперта, в данном случае хватило бы домашнего ареста.

Дело приобрело общественный резонанс, и чтобы успокоить общественность, в отношении сотрудника избрали самую суровую меру пресечения в виде заключения под стражу. Хотя очевидно, что избрания меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определённых действий, являлось бы достаточным для производства расследования, — заявил адвокат.

Суд в Новосибирске арестовал сотрудника ДПС 31 мая. Он был отправлен в СИЗО по ходатайству следствия.

Трагический инцидент произошёл 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области. Экипаж ДПС преследовал автомобиль, водитель которого не реагировал на требования об остановке. В момент задержания, один из друзей молодого человека оказал сопротивление, в результате чего во время потасовки полицейский выстрелил ему в голову. Молодой человек скончался в больнице.

СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ДПС по статьям о превышении служебных полномочий и о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Однако после гибели Абдуллаева дело было переквалифицировано на статью о причинении смерти по неосторожности.