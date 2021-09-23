YouTube заблокировал канал «Навальный Live»

YouTube-канал «Навальный Live» заблокирован на сервисе. Накануне стало известно, что доступ к нему и больше чем к 100 другим страницам, связанным с оппозиционером Алексеем Навальным, потребовала закрыть Генпрокуратура.

Навальный LIVE/youtube.com

Спустя несколько минут после блокировки доступ к каналу появился снова. Соратник Навального Леонид Волков сообщил «Новой газете», что страницу не блокировали.

Просто какой-то глюк, сбой, — сказал он.

Канал используется для онлайн-трансляций с участием самого Навального и его соратников. После ареста оппозиционера страницу стали вести люди из его команды. На нём публиковались данные в том числе об «Умном голосовании».

Ранее защита Алексея Навального узнала, что прокуроры потребовали заблокировать 173 ресурса, которые, по их данным, связаны с Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией). В списке, который уместился на 19 листах, перечислены страницы в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, «Яндекс.Дзене», «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Кроме того, заблокировать требуют каналы и боты в Telegram и сайты проектов Навального.

21 сентября соцсеть «ВКонтакте» заблокировала личные страницы нескольких бывших руководителей региональных штабов Алексея Навального (объединение признано российскими властями экстремистским и запрещено), в том числе умершего человека.

26 июля по решению Генпрокуратуры в России был заблокирован сайт самого Навального и страницы связанных с ним Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова. Всего ведомство потребовало заблокировать 50 страниц.