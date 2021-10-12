YouTube заблокировал канал лидера «Мужского государства»

Видеохостинг YouTube заблокировал канал «Блогер, которого вы заслужили», который вёл лидер националистической группировки «Мужское государство» Владислав Поздняков. Платформа признала, что контент нарушал правила в отношении дискриминационных высказываний.

Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьёзные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний, — говорится на странице.

На YouTube Поздняков вёл блог о путешествиях.

11 октября Поздняков заявил, что Telegram в ближайшее время заблокирует сообщество по просьбе представителей App Store и Play Market. Основатель канала обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой начать что-то делать. По мнению Позднякова, «аппетиты App Store и Google будут только расти».

На следующий день канал стал закрытым.

«Мужское государство» — националистическое сообщество, которое регулярно устраивает кампании травли против людей и компаний, которые не нравятся его лидеру Владиславу Позднякову. Призывы к своим сторонникам Поздняков публикует через Telegram-канал. Так, из-за угроз от сторонников «Мужского государства» из России пришлось уехать тиктокеру Оле Тыкве, которая прославилась благодаря мему «Привет, я подсяду?». Его уже штрафовали за возбуждение ненависти. В 2018 году он получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола. Последний скандал с «Мужским государством» был связан с рестораном «Тануки», который был атакован сторонниками Позднякова из-за публикаций с темнокожими людьми в Instagram и материалами, которые якобы пропагандируют ЛГБТ.