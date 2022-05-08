YouTube удалил с канала Roscosmos Media все видеозаписи с участием Рогозина

Дмитрий Рогозин / Фото Roscosmos/via Global Look Press

Видеохостинг YouTube удалил с канала Roscosmos Media все видеозаписи с участием главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщили в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего с канала удалено около двух десятков видеозаписей общим количеством около пяти миллионов просмотров.

YouTube удалил с канала Roscosmos Media все видеозаписи с участием генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина: его интервью, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный. Это всё, что нужно знать о свободе слова по-американски, — указано в сообщении.

Ранее компания Google начала блокировать на своих платформах аккаунты депутатов Госдумы, которые находятся под санкциями. 8 мая стало известно о блокировке аккаунта Google главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, депутата от КПРФ Нины Останиной. Сообщается, что компания также удалила привязанный к аккаунту Останиной канал на YouTube.