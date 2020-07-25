YouTube назвал самые популярные запросы россиян

https://static.news.ru/photo/58f8f336-ce24-11ea-a2f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/GloballookPress

В популярном видеосервисе YouTube назвали, какое видео чаще всего смотрели россияне во время самоизоляции и после неё.

Аналитики сервиса просмотрели статистику запросов российских пользователей и выяснили их предпочтения за последние несколько месяцев.

С начала самоизоляции россияне стали больше интересоваться темами здоровья и физической активности, сообщает телеканал «Вести». Самое популярное видео — «Супертонкая талия за 5 минут дома». Оно набрало более трёх миллионов просмотров. Также были популярны ролики фитнес-блогеров IMAGINE fitness, Nastya Melomur, Кати Медушкиной и Simple Run.

Второй группой тем по популярности стали виртуальные путешествия и экскурсии, спектакли, выставки и музыкальные концерты. Лидерами в этой категории стали онлайн-экскурсии по Британскому музею, студии Дзибли в Японии, музею Ван Гога в Нидерландах, а также экскурсии, посвящённые высоткам района Сохо в Нью-Йорке.

На третьем месте запросы видео о садоводстве. Россияне интересовались, как выращивать клубнику, помидоры, ухаживать за грядками и клумбами. Лидерами по запросам стали каналы «Семена Партнёр», «Садовый гид», Романа Бурова и Вероники Поливкиной.

Кроме того, российские пользователи сервиса самостоятельно изучали дома видеоуроки по парикмахерскому искусству. Наибольшей популярностью пользовались каналы Artyom Chempion, Tips for Clips — Haircutting и Sanja Carica Karasman, Free Salon Education и Positively Mommy.

Ранее NEWS.ru опубликовал рейтинг самых популярных песен у россиян в сервисе Shazam за первую половину 2020 года. Самой востребованной композицией стала August белорусской группы Intelligency. На втором месте оказалась Blinding Lights канадца Эйбела Тесфайе, известного как The Weeknd. На третью строчку попала «Луна не знает пути» в исполнении Тайпан & Agunda, четвёртую позицию занял El Capon и трек Shut Up Chicken. Пятёрку лидеров замыкает Intihask артиста Hafex.